VIDEO: Eerste congresdag van Circom 2018 in De Harmonie

De eerste van Circom 2018 in De Harmonie zit er bijna op. Het congres van Europese regionale media is dit jaar dus in Leeuwarden. Donderdagochtend en -middag waren er lezingen, de avond is er een galashow, georganiseerd door Omrop Fryslân. Dan worden de winnaars van Prix CIRCOM 2018 in het zonnetje zetten. Dat zijn prijzen in verschillende categorieën voor de beste producties door regionale omroepen. Ook de Grand Prix, voor het beste programma uit alle inzendingen, wordt bekendgemaakt.

De Omrop Fryslân-vlogsoap Jennifer de Vries, een idee van Halbe Piter Claus, kreeg een eervolle vermelding.

Een jaar geleden won Omrop Fryslân in de categorie Amusement met een aflevering van Kening Hert & Harry Hazze.

Wytse Vellinga

Vrijdagochtend zijn opnieuw lezingen, onder andere door Omrop Fryslân-journalist Wytse Vellinga. Met Björn Stasschen van het Duitse NDR/ARD zal hij mensen bijpraten over mobiele journalistiek en de nieuwste apparatuur op dat gebied. 's Middags krijgen de bezoekers uit de dertig Europese landen de kans om een culturele activiteit in Fryslân te ondernemen.

Workshops en trainingen

De hele week is een groep van Europese journalisten al in Leeuwarden. In de dagen voorafgaand aan het congres volgen ze workshops en trainingen bij Omrop Fryslân.