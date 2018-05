Op de snelweg A7 bij Joure is donderdag aan het begin van de avond een cabrio in de slip geraakt. De bestuurder uit Duitsland kwam uit de richting van Sneek en net voor de afrit Joure-West ging het mis. De auto belandde waarschijnlijk na een mislukte inhaalactie in de middenberm tegen de vangrail.

De inzittenden zouden met de schrik zijn vrijgekomen. Het verkeer werd een poos over de vluchtstrook geleid. Medewerkers van de brandweer hebben de weg vrijgemaakt.