Nyck de Vries teleurgesteld over missen poleposition Monaco

Autocoureur Nyck de Vries uit Uitwellingerga heeft donderdagmiddag net naast de poleposition gegrepen voor de Formule 2-race in Monaco. In het prinsdom Monaco was concurrent Alexander Albon met een miniem verschil van een honderdste van een seconde net iets sneller dan de Fries. De Rus Artem Markelov eindigde achter Nyck de Vries en verschijnt vrijdag in de hoofdrace als derde aan de start.

Vorig jaar won Nyck de Vries zijn eerste race in de Formule 2 in Monaco, toen nog voor het team van Rapax. De Uitwellingergaaster begon daar als tweede in de sprintrace en pakte na een sterke wedstrijd de overwinning.