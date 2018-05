Bondscoach Frank Fiers neemt vijf Friezen mee naar het WK skeeleren, dat in juli wordt gehouden in Heerde en Arnhem. Manon Kamminga, Maya de Jong, Elma de Vries, Marijke Groenewoud en Crispijn Ariëns zijn de Friese troeven in de selectie.

Het team is samengesteld op basis van de resultaten bij de nationale kampioenschappen van de afgelopen weken. Wie precies op welk onderdeel start op het WK, wordt pas kort voor het toernooi besloten.