Vogelwacht Sneek: van procederen naar meepraten

De vogelwacht Sneek is direct betrokken bij de nieuwe ontwikkeling rondom het Rasterhoffpark. Volgende week wordt over dat gebied een plan gepresenteerd met daarin meer ruimte voor fietsers en vaarrecreatie. Het Van der Valk-hotel zou graag zien dat binnenkort bijvoorbeeld sloepen aan kunnen leggen bij het terras voor hun hotel.

Geen nieuwe juridische strijd

Tien jaar geleden procedeerde de vogelwacht van Sneek nog tegen de komst van het hotel op die plek, maar voor deze nieuwe ontwikkeling zitten ze gewoon aan tafel om mee te praten. Volgens voorzitter Chris Baanstra van de Sneker vogelwacht zijn ze nog niet met alle aspecten akkoord, maar hij denkt wel dat ze er uit kunnen komen. "Ik verwacht in ieder geval geen nieuwe juridische strijd", zo laat hij weten,

In het nieuwe plan voor het Rasterhoffpark en de omgeving zit onder meer een vaarverbinding via de Broeresloot met Twellegea, de aanleg van een nieuw pad inclusief brug voor fietsers en voetgangers, en de aanleg van een aantal eilandjes voor vogels in een nieuw waterplan.