Kaatsliefhebbers opgelet: deze zomer opent het Freule Kafee

Voor het eerst wordt er deze zomer door Omrop Fryslân een Freule Kafee geopend. Dit gebeurt voorafgaand aan de belangrijkste kaatspartij voor jongens tussen de 14 en 16 jaar oud, de Freulepartij. Het kaatscafé wordt gehouden op de avond voor de Freule in It Reade Hynder in Wommels. Presentator Geert van Tuinen en co-host en topkaatser Sjoerd de Jong ontvangen de kaatsbeloftes van het moment. Het Freule Kafee is een van de vijf 'Simmerkafees' voor de komende zomer.

"Even slikken"

Presentator Geert van Tuinen vertelt: ''De PC Kafees heb ik jaren met hart en ziel gemaakt. Natuurlijk moest ik even slikken dat wij in plaats van vier, maar één PC Kafee maken dit jaar. Daar staat tegenover dat het prachtig is dat Omrop Fryslân extra aandacht schenkt aan de Freulepartij en ons heeft gevraagd om het eerste Freule Kafee te maken. Daar maken wij ongetwijfeld iets moois van!"

Vijf Simmerkafees

De vijf Omrop Fryslân Simmerkafees zijn open op:

PC Kafee: 31 juli

SKS Kafee: 3 augustus

Freule Kafee: 7 augustus

Fierljep Kafee: 10 augustus

IFKS Kafee: 17 augustus

De uitzendingen worden later als podcast aangeboden.