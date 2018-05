Jaar gevangenisstraf geëist voor mishandeling ex-vriendin

Tegen een 27-jarige man uit Dokkum is een jaar gevangenisstraf geëist, omdat hij eind vorig jaar zijn ex-vriendin mishandeld heeft. Zij had gezegd dat ze bij hem weg zou gaan en toen ging de verdachte door het lint: hij heeft haar geslagen en geschopt, vooral tegen het hoofd. De man had eerder al eens een werkstraf gekregen omdat hij zijn vriendin mishandelde.

De verdachte is volgens een psycholoog verminderd toerekeningsvatbaar. Hij zit nog altijd vast. Naast de celstraf eist justitie ook dat de man een behandeling krijgt en dat hij een contactverbod krijgt.