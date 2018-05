Vast contract voor 150 medewerkers kinderopvang Kids First

Bijna alle medewerkers van kinderopvangorganisatie Kids First Cop Group, die twee jaar geleden zijn overgenomen van het failliete Sisa, hebben een vast contract gekregen. Het gaat om ruim 150 mensen. Volgens Kids First is na de overname het aantal kinderen dat op de verschillende locaties wordt opgevangen, flink gegroeid.

Het vertrouwen dat de klanten in het bedrijf hebben, kan nu uitbetaald worden naar de medewerkers, zegt Kids First. De contracten worden vanavond op een feestelijke bijeenkomst in Leeuwarden aan de medewerkers uitgereikt.