Rosheuvel en Houtkoop weg bij Cambuur, Calor nieuwe aanwinst

Darren Rosheuvel en Xander Houtkoop hebben donderdag te horen gekregen dat ze afscheid moeten nemen bij SC Cambuur. Eerder al kreeg Martijn Barto dat bericht. Ook Rosheuvel en Houtkoop hebben een aflopend contract dat niet verlengd wordt. Volgens technisch manager Foeke Booy heeft Cambuur niet de financiële middelen om Houtkoop een nieuw contract te geven, die bij zijn rol past.

"Minst leuke week van het jaar"

Door de mindere prestaties op het veld moet Cambuur op financieel gebied inleveren. Booy: "Dit was een vervelende week. De club is behoorlijk geraakt. Op de ranking van televisiegelden zijn we voorbij geschoten." Dat heeft ook andere consequenties, aldus Booy. "Niet alleen op het gebied van spelers, ook bij het personeel. Dit is de minst leuke week in een heel jaar."

Nieuwe spelers

Furdjel Narsingh heeft van Cambuur wel een aanbieding gekregen om langer bij de club te blijven. Booy hoopt op korte termijn van hem te horen of de aanvaller op de aanbieding ingaat. Daar komen wel twee spelers voor terug, zo laat Booy weten. Julian Calor maakt de overstap van Vitesse naar Cambuur. De 21-jarige middenvelder tekent een contract in het Cambuur Stadion voor een jaar, met een optie op nog een seizoen. "Ik ben een technisch vaardige middenvelder, met veel diepgang en scorend vermogen", omschrijft Calor zichzelf. Afgelopen jaar speelde hij bij de beloften van Vitesse. Het seizoen daarvoor debuteerde hij bij het eerste en trainde hij geregeld met de eerste selectie mee.

Cambuur zal naar alle waarschijnlijkheid vrijdag nog een speler presenteren. Dat gaat om een Nederlandse verdediger. Met hem moeten er echter nog een aantal zaken geregeld worden.