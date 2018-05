Jaar cel geëist tegen man die spaarpot kinderen leegroofde

Tegen een man uit Sneek is een jaar cel geëist wegens een groot aantal inbraken in Fryslân en Groningen. De man was onder andere betrokken bij een inbraak in een kringloopwinkel in Buitenpost, waar veel elektrische apparaten gestolen werden. Uit een huis in Grijpskerk had de man geld uit de spaarpot van kinderen gestolen en daarna was hij gevlucht met de auto van de bewoners.

De man zei tegen de rechter dat hij het niet voor het geld deed, maar voor de spanning. De rechter doet over twee weken uitspraak.