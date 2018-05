Lang niet alle anti-pestprogramma's werken

Een anti-pestprogramma op school waarbij de hele klas betrokken wordt, is het meest effectief. Dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek waarin de tien meest gebruikte programma's zijn bekeken. Zes van de tien zijn nauwelijks effectief, omdat ze teveel gericht zijn op de pester en het slachtoffer. Programma's die in de oplossing een taak zien voor de hele groep, werken wel. Dat komt omdat het pestgedrag daarin wordt erkend als het probleem van de groep en het slachtoffer minder alleen staat.

Cedin uit Drachten, een organisatie die in Fryslân veel scholen adviseert en traint, gebruikt in de strijd tegen pesten het zogenoemde KiVa-programma. Dat scoort in het onderzoek als 'effectief', omdat het inderdaad uitgaat van een groepsaanpak en ook preventief ingezet kan worden.