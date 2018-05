Barto over afscheid bij Cambuur: "Doet wel pijn"

Martijn Barto zag het afscheid bij SC Cambuur niet aankomen. Donderdag maakte de club bekend dat zijn aflopende contract niet verlengd wordt. "Ze hadden in eerste instantie aangegeven dat ze met me door wilden. Dus het was wel een verrassing", vertelt Barto, die zeven seizoenen speelde in het geel-blauw. "Het doet wel pijn. Maar er gaan nu andere mooie deuren open. Daar kijk ik ook weer naar uit."

"Fantastische periode"

Barto kijkt terug op een mooie tijd in het Cambuurshirt: "Ik heb een fantastische periode gehad. Ik ben trots dat ik zeven jaar deel mocht uitmaken van deze fantastische club. We hebben de beste periode beleefd in de clubgeschiedenis en ik was daar onderdeel van."

Onzekere toekomst

De 33-jarige aanvaller weet nog niet hoe zijn toekomst eruitziet. Wel s zeker dat hij wil blijven voetballen. Over een gebrek aan belangstelling hoeft Barto zich geen zorgen te maken. "De telefoon staat roodgloeiend. Maar ik ga eerst op vakantie." Harkemase Boys zou Barto ook graag willen aantrekken. Barto speelde daar eerder vier seizoenen. "Dat is ook iets dat voorbij is gekomen. Daar ben ik blij mee en trots op. Ik ga alles rustig bekijken."

Financieel niet haalbaar

Technisch manager van Cambuur Foeke Booy vindt de beslissing om Barto gaan te laten vervelend. "Het is met ons budget niet meer mogelijk om Barto te behouden. We krijgen dat financieel niet voor elkaar. Dit is vervelend. Ik had het liever anders gehad, maar helaas." De club heeft Barto wel een aanbieding op maatschappelijk gebied aangeboden. Barto heeft nog niet een besluit genomen over zijn toekomst.