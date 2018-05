Franeker veroordeeld om 'nazi-trein' filmpje

Een Franeker van 57 jaar heeft een boete gekregen vanwege het beledigen van Arriva en één van haar machinisten. De man maakte in 2016 beelden van een trein en van de machinist. Die was daar niet blij mee en greep in. Als reactie daarop zette de Franeker een filmpje online waarin de Arriva-trein verandert in een trein die naar Auschwitz rijdt.

De officier van justitie vindt dat laster, de politierechter ging daar in mee en veroordeelde de Franeker tot de boete. Die hoeft hij alleen te betalen als hij weer in de fout gaat. De man komt ook onder toezicht van de reclassering en moet zich laten behandelen.