Doeksen wil lang parkeren in Harlingen verzorgen

Rederij Doeksen mengt zich in het conflict over het lang parkeren in Harlingen. Een van de exploitanten die momenteel het lang parkeren voor bezoekers van Vlieland en Terschelling verzorgt, heeft een geschil met de gemeente. Die wil het parkeren openbaar aanbesteden, maar de exploitant wil dat via de rechter voorkomen.

Doeksen heeft de rechtbank nu laten weten het parkeren graag te willen verzorgen. De rederij wil meedoen aan de openbare aanbesteding. Volgens Doeksen denken mensen nu al vaak dat de rederij verantwoordelijk is voor het lang parkeren en is het parkeren mede bepalend voor hoe mensen hun reis naar de eilanden beleven.