Werkgevers openbaar vervoer verbijsterd over eisen FNV

De werkgevers in het openbaar vervoer zijn verbijsterd over de houding van de FNV in het CAO-conflict, meldt de NOS. Na de onderhandelingen lag er een loonbod van 8,3 procent voor drie jaar. De leden hebben dat afgewezen. De vakbond wil nu bovenop het loonbod een extra doorbetaalde pauze van vijf minuten per 2,5 uur.

De FNV wil ook nog een extra loonsverhoging. Volgens de werkgevers is dat niet haalbaar en ook niet te betalen. Ze willen opnieuw met de vakbonden om tafel. De Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer vertegenwoordigt onder andere Arriva, Qbuzz en Connexxion. Extra pauze zou de OV-bedrijven elk jaar 4 tot 5 procent extra kosten. Daar zou de extra loonsverhoging dan nog bij komen.

De vakbonden staken zaterdag opnieuw in een aantal regio's. In Fryslân wordt niet gestaakt.