Bij het bedrijf Neopost Technologies in Drachten is donderdagochtend een brand uitgebroken. Door de brand moest de werkplaats worden ontruimd. De brandweer is met meerdere eenheden aanwezig om hulp te verlenen. Het personeel is door de bedrijfshulpverlening naar een veilige plek gebracht. Het is nog niet bekend wat de oorzaak van de brand is.