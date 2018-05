Organisaties luiden noodklok over hoge lasten huursector

Friese woningcorporaties, verenigingen die opkomen voor de belangen van huurders en de Vereniging van Friese Gemeenten luiden samen de noodklok. Woningcorporaties moeten van het kabinet meer heffingen en belasting betalen. De organisaties vragen het kabinet nu om dat extra geld te gebruiken voor bijvoorbeeld de bouw van betaalbare en duurzame huurhuizen. De partijen stellen dat voor in een brief aan het kabinet en de fractievoorzitters in de Tweede Kamer.

Het kabinet verhoogt de lasten voor de woningcorporaties al enkele jaren op rij. Branche-organisatie Aedes berekende eerder al, dat tot 2021 de corporaties in Nederland één miljard euro per jaar meer betalen dan nu. Dat betekent volgens Aedes dat van elk huurhuis in Nederland drie maanden huurinkomsten rechtstreeks naar Den Haag gaan. Dat geld kan niet worden gebruikt voor het verbeter van woningen en dat is uiteindelijk in het nadeel van huurders en mensen die een huurhuis zoeken, zegt Aedes.