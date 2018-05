Rutger Veenstra wint met 'Nei de dûns' nieuwe competitie NFF

Rutger Veenstra heeft met zijn idee voor de film 'Nei de dûns' de wedstrijd van het Noordelijk Film Festival gewonnen. Hij kreeg woensdag 10.000 euro voor het maken van de korte film. Die wordt voor het eerst Friestalig. De film gaat in november in première op het filmfestival. 'Nei de dûns' wordt een korte film over de liefde van de 68-jarige Gjalt voor zijn vrouw Anke, die een ernstige vorm van dementie heeft. Volgens de jury is het een sterk en spannend script met een aangrijpend onderwerp.

Rutger Veenstra (1977) studeerde in 2006 af aan de Nederlandse Film en Televisie Academie. Hij maakte eerder de film 'De Leerling', met actrice Halina Reijn.

Filmkick

De wedstrijd van het Noordelijk Film Festival heeft een nieuwe naam gekregen en heet nu 'De Filmkick'. Die naam verwijst onder andere naar de adrenalinekick die ontstaat bij het maken van een film in korte tijd.