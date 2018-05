Clubicoon Martijn Barto vertrekt bij SC Cambuur

Er komt na zeven jaar een eind aan de periode van Martijn Barto bij SC Cambuur. De 33-jarige spits heeft een aflopend contract, dat niet wordt verlengd. Mogelijk komt Barto in een andere rol terug bij de club.

In de zomer van 2011 maakte Barto de overstap van Harkemase Boys naar Cambuur. Daarmee werd hij in 2013 kampioen van de Jupiler League, waarna twee eredivisieseizoenen volgden. Ook speelde hij een grote rol bij de bekersuccessen van de Leeuwarders. Zo zorgde de aanvaller er met twee goals persoonlijk voor dat Ajax in 2016 werd uitgeschakeld (2-1).

"Geen gemakkelijk besluit", zo omschrijft technisch manager Foeke Booy de beslissing van de club. "Martijn is een echte clubman en ondertussen haast een icoon van SC Cambuur. Bovendien is het ook nog eens een zeer prettig mens en is hij wat arbeidsethos betreft een voorbeeld voor velen. Uiteraard zal er nog een passend afscheid volgen op de middenstip."

Op de topscorerslijst van Cambuur staat Barto op de vijfde plaats met 64 doelpunten. Bovenaan staat Jan Bruin met 88 goals.

Harkemase Boys

Tieme Klompe, vanaf komend seizoen de nieuwe trainer van Harkemase Boys, wil Barto graag naar Harkema halen. Barto zelf moet nog een besluit nemen over zijn toekomst.