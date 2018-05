The Rowan Tree uit Cornwall wint Liet International 2018

De band The Rowan Tree uit Cornwall is woensdagavond door de jury uitgeroepen tot winnaar van de twaalfde editie van het festival Liet International in Leeuwarden. De Zwitserse singer-songwriter Nastasia Zürcher, die in het Gallisch zong, is tweede geworden. Zij kreeg ook de Musicians' Award. Derde werd het duo Gerda Stevenson & Kyrre Slind met een lied in het Schots.

Er stonden dit jaar maar liefst veertien acts op het programma, zo'n vijf meer dan normaal. Aan het festival voor regionale en minderheidstalen deden ook de Friese muzikanten van Stonecrobs en Luko Reinders mee, maar zij vielen buiten de prijzen.

Het evenement is op de Facebookpagina van het festival terug te kijken: