Meer dan 100 schepen op het wad bij 72e editie HT-zeilrace

Onder gunstige omstandigheden is donderdagochtend de 72e editie van de HT-zeilrace begonnen in Harlingen. Meer dan honderd schepen zeilen van Harlingen naar Terschelling. De HT-zeilrace is intussen een begrip in de zeilwereld, met deelnemers uit heel Nederland. Er kan deze editie worden gevaren in zeven verschillende klassen. Normaal zijn dat er acht, maar daar waren niet genoeg deelnemers voor.

Een vloot volgboten zal de zeilers begeleiden over het wad. Voorzitter Jouke van Keulen van de organisatie is blij met de weersomstandigheden. "Er staat een mooie, oostelijke wind kracht 3 of 4 en af en toe 5. Later op de dag nog 6." Hij denkt dan ook de zeilers snel de Waddenzee kunnen oversteken. "In elk geval sneller dan vorig jaar, want toen was het windstil en moesten we de eerste dag afgelasten. Ik denk dat de eersten om een uur of half twaalf binnen kunnen lopen op Terschelling."

Vrijdag zeilen de schepen weer terug naar Harlingen en worden de winnaars bekendgemaakt.