Kilometerslange file door ongeluk op A6 bij Sint Nicolaasga

Op de A6 bij Sint Nicolaasga zijn donderdagmorgen meerdere auto's betrokken geweest bij een ongeluk. Volgens getuigen zou het om drie auto's gaan. Een van de auto's is op de kop in de middenberm beland. Bij het ongeluk zouden ook mensen gewond zijn geraakt. Het is niet bekend om hoeveel slachtoffers het gaat. Ook is de toedracht van het ongeluk nog niet duidelijk. De hulpdiensten zijn aanwezig.

Eén rijstrook richting Joure is afgesloten en momenteel staat er een file van ruim vier kilometer lang.