Bejaard echtpaar beroofd in eigen woning in Leeuwarden

Een bejaarde man en vrouw zijn woensdagmorgen beroofd in hun eigen woning aan de Groningerstraat in Leeuwarden. Rond kwart voor acht werd er aangebeld bij het echtpaar. Toen de bewoner vroeg wie er bij de deur stond, zei de verdachte dat hij de buurman was. De bewoner deed open, waarna de man de woning binnenkwam. Hij trok een gouden ketting van de bewoonster kapot en ging er daarna vandoor met de hanger van de ketting.

De verdachte fietste in de richting van de Dokkumerstraat. Volgens de politie gaat het om een man met een donkere huidskleur en kort zwart haar, van rond de 35 jaar oud en 1.70 à 1.75 meter lang, die Nederlands sprak met een buitenlands accent. Hij reed op een damesfiets met een wit zadeldekje. De politie vraagt getuigen zich te melden.