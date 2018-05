Kleinere gondels nu ook welkom bij gondelvaart Balk

Om de jaarlijkse gondelvaart van Balk niet te laten doodbloeden, heeft de feestweekcommisie wat nieuws bedacht: niet alleen grote gondels van vijf bij 2,5 meter zijn welkom, maar ook kleinere gondels van 2,5 meter bij 2,5 meter. Zo moet de 57 jaar oude tocht over het water van de Luts blijven bestaan.

Volgens Rindert Veltman, voorzitter van de feestweekcommissie, is het nooit de vraag geweest of de gondelvaart nog wel zou plaatsvinden. Wel moet er creatiever over de vorm worden nagedacht, omdat er toch steeds minder mensen het zien zitten om zoveel tijd in een gondel te steken.

De gondelvaart trekt altijd honderden mensen uit Balk en omstreken en is het grootste evenement in de feestweek van Balk. Dit jaar vindt de feestweek tussen 25 augustus en 2 september plaats. De gondelvaart is op 30 augustus.