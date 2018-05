Bouw nieuwe sporthal in wijk Nijlân begint over twee maanden

De bouw van een nieuwe sporthal aan de Middelzeelaan in Leeuwarden begint over twee maanden. De gemeenteraad stemde woensdag met de bouwplannen in. Eerder had de gemeente al zo'n 1,2 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de nieuwe sporthal in de Leeuwarder wijk Nijlân. De totale kosten van het project komen op bijna 7 miljoen euro uit.

De nieuwe hal komt in plaats van het oude sportcomplex aan de Van Loonstraat en de oude kantines en kleedkamers van voetbalclub de Leeuwarder Zwaluwen. Het is de bedoeling dat het complex begin komend jaar klaar is.