Politieagenten met honden willen eigen dienstauto houden

Vijf Friese politieagenten die met politiehonden werken, hebben woensdag bij de rechtbank in Groningen opnieuw geëist, dat zij hun dienstauto's willen houden. De agenten spanden eerder kort geding aan, maar omdat de zaak ingewikkeld is, is deze zaak naar de meervoudige kamer doorverwezen. Hier zullen drie rechters de zaak behandelen.

Eigen auto

De Friese agenten hebben een dienstauto, omdat ze een politiehond hebben die ze thuis verzorgen. Nu de Nationale Politie wil dat er minder dienstauto's worden gebruikt, moeten ook deze agenten voortaan hun eigen auto gebruiken om de mond mee naar het werk te nemen. Ze mogen vanaf het politiebureau vervolgens wel met een politieauto naar een melding toegaan.

Waardevermindering

De advocaat van de agenten voerde woensdag aan dat de waarde van de auto daalt, als er een hond mee wordt vervoerd. Daarnaast is het ook voor het gezinnen niet fijn als er altijd honden in de auto worden meegenomen.

Van de vierhonderd agenten met honden heeft het grootste deel in landelijk opzicht geen dienstauto. In Noord-Nederland zijn er echter eerder al andere afspraken gemaakt. Tot er een uitspraak wordt gedaan, mogen de agenten hun dienstauto's houden. De uitspraak volgt binnen zes weken.