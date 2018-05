Kopstoot op voetbalfeest: 40 uur werkstraf

Een man van 26 jaar uit Suwâld heeft woensdag een werkstraf van 40 uur gekregen, omdat hij een teamgenoot van zijn voetbalclub een kopstoot had gegeven. Dat gebeurde op 16 december vorig jaar in de jeugdsoos. De voetbalclub vierde de afsluiting van de eerste seizoenshelft. De teamgenoot maakte een opmerking en die viel niet goed bij de verdachte. Volgens het slachtoffer had de man uit Suwâld hem eerst geslagen en in een hoek gedreven. Daarna volgde een kopstoot. Dat leverde het slachtoffer een bloedneus op.

De verdachte heeft verklaard dat hij onder invloed was van medicijnen en drank. Hij heeft eerder geweigerd zijn excuses aan te bieden. Bij de rechter zei hij dat het hem speet. Hij wil toch alsnog zijn excuses aanbieden.