Op de Hemdijk bij Tjerkwerd is woensdag een paard uit de sloot gered. Het is mogelijk dat het paard, dat 17 jaar oud is en Deliaan heet, koelte zocht vanwege het warme weer.

De brandweer van Parrega en Bolsward hebben het paard uit de sloot gehaald. Daarbij hebben ze spanbanden en een trekker gebruikt. De reddingsactie vond om drie uur 's middags plaats. Naar omstandigheden gaat het goed met het paard.