Caissière doet meerdere keren greep in de kassa: werkstraf

Een 22-jarige caissière uit Wijnaldum heeft een werkstraf van 60 uur gekregen. Zij zou geld hebben gestolen uit de kassa bij Albert Heijn in Harlingen en bij de Hema in Franeker. Dat gebeurde in oktober en november van 2016. De bedrijfsleiding van Albert Heijn ontdekte dat er geregeld kasverschillen waren. Ze zette de vrouw achter een zogenaamde schone kassa. Daarvan is precies bekend wat de beginstand is. Ook toen werden er een paar keer kasverschillen ontdekt. De vrouw werd erop aangesproken en later ontslagen.

Geen geldproblemen

Begin vorig jaar kreeg de vrouw een baan bij de Hema in Franeker. Ook daar was er bij haar sprake van kasverschillen. Waarom de vrouw geld heeft gestolen, blijft onduidelijk. Zij had geen geldproblemen. Wel ontbreekt het volgens de reclassering aan een moreel kompas.

Jeugdstrafrecht

De vrouw komt veel jeugdiger over dan de 22 jaar die ze oud is. Daarom heeft de reclassering geadviseerd om het jeugdstrafrecht toe te passen. De rechter is daarin meegegaan. Er moet nu worden onderzocht wat er precies met haar aan de hand is, voor het geval ze behandeld wordt. De vrouw komt onder toezicht van jeugdreclassering te staan.