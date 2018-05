Anti-Zwarte-Piet-activist in IepenUP: beveiliging aanwezig

Bij de uitzending van het programma IepenUP in poppodium Neushoorn in Leeuwarden worden woensdagavond beveiligers ingezet. De politie zet ook extra mensen in. Aanleiding is de komst van anti-Zwarte-Piet-activist Jerry Afryie naar het programma. Hij zou in november met een groep activisten in Dokkum demonstreren tegen Zwarte Piet. De bussen met actievoerders werden echter bij Joure tegengehouden door een groep jongeren.

Het thema van de IepenUP-uitzending van de avond is 'Truth to power'. De gasten praten over wie of wat macht over hen heeft gehad en wat ze daarvan hebben geleerd. Voor Jerry Afryie wordt het de eerste keer dat hij weer in Fryslân is na de blokkadeactie bij Joure.