Werkstraf voor 'volslagen zinloos uitgaansgeweld'

Een mishandeling op nieuwjaarsdag heeft een 20-jarige Leeuwarder een werkstraf opgeleverd van 50 uur. De Leeuwarder moest met een 21-jarige Burgumer voor de rechter verschijnen. De Burgumer werd vrijgesproken. Volgens de rechter was er te weinig bewijs dat hij bij de mishandeling op de Oude Commissieweg bij Burgum was betrokken.

Het slachtoffer was op stap geweest in Quatrebras en fietste terug naar Burgum. Toen werd hij van zijn fiets getrokken door een groepje jongens. De verdachte uit Leeuwarden ging bovenop het slachtoffer zitten en stompte hem in zijn gezicht. De Leeuwarder heeft bij de politie verklaard dat hij veel te veel had gedronken. De officier van justitie sprak van 'volkomen zinloos uitgaansgeweld'.