IepenUP Live: Truth to power

IepenUP heeft deze week als motto 'Truth to power'. Dappere mensen komen langs om te vertellen wie of wat macht over hen heeft gehad, welk pad ze hebben afgelegd en wat ze daarvan hebben geleerd. Een bijzondere, intieme avond met aangrijpende en inspirerende verhalen. Iedereen is welkom in poppodium Neushoorn om mee te praten. Meekijken kan natuurlijk ook, vanaf 20.00 uur op de livestream.

Truth to power

Truth to power is een concept dat eerder in Engeland en Australië voor volle zalen zorgde. Zalen waarin je een speld kon horen vallen, waar ruimte was om te lachen en te huilen of soms alles tegelijk. De Britse bedenker en oprichter Jeremy Goldstein zal vertellen waar de inspiratie voor het Truth to power-café vandaan komt en hoe hij met het concept de hele wereld over reist.

De gasten van woensdag zijn:

* Activist Jerry Afriyie

* Olympisch kampioen Esmee Visser (5000m schaatsen)

* Filmmaker Ismael Lotz

* Mensenrechtenonderzoeker Lydia de Leeuw

* Regina Bijlsma over het omgaan met het verlies van haar zoon

* Antropoloog Anne de Groot over homoseksualiteit in de evangelische kerk

Alles kan in IepenUP

Discussie, optredens, lezingen, video's en muziek: in de wekelijkse talkshow IepenUP in poppodium Neushoorn kan alles. Iedere woensdag staan in het programma de actualiteiten in de wereld centraal: hoe leven wij met z'n allen, welke subgroepen maken daar deel van uit en hoe zorgen wij ervoor dat wij elkaar vaken ontmoeten en beter begrijpen? Dat zijn zaken die aan bod komen in IepenUP.

Iedereen kan komen aanwaaien en meedoen aan discussies in café De Backstage in poppodium Neushoorn. Het programma gaat iedere woensdag van start om 20.00 uur en is ook te volgen via Omropfryslan.nl en de Facebookpagina van Omrop Fryslân. Meer informatie over IepenUP is te vinden op hun Facebookpagina. IepenUP is een initiatief van Omrop Fryslân, Tresoar en Neushoorn Café en LF2018.