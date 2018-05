Omropper Wytse Vellinga genomineerd voor mojo-werk

Verslaggever Wytse Vellinga van Omrop Fryslân is genomineerd in drie categorieën voor zijn werk met zijn mobiele telefoon. De winnaars worden bekendgemaakt op een groot congres in Leeuwarden. Het Circomcongres voor regionale omroepen in Europa wordt donderdag en vrijdag gehouden in De Harmonie. Vanuit heel Europa komen journalisten voor lezingen en workshops. Wytse Vellinga is een expert in mobiele journalistiek. Mobile Journalism in het Engels en 'mojo' in het kort.

Mojo wordt steeds populairder. Vellinga vertelt de journalisten op het congres hoe ze het beste hun mobiele telefoon kunnen gebruiken, bij het maken van journalistieke verhalen. Op de conferentie worden prijzen uitgedeeld voor de beste mobiele journalisten. Wytse Vellinga is genomineerd in de categorieën: beste nieuwsverslag, beste radioverslaggever en beste live-stream.