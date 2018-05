Voorbereidingen Liet XXL International in volle gang

In Neushoorn in Leeuwarden wordt alles voorbereid voor Liet International. De twaalfde editie van het festival is woensdagavond in de grote zaal van het poppodium.

Liet International XXL is dit jaar opgenomen in het programma van Culturele Hoofdstad LF2018. Er staan dit jaar maar liefst veertien acts op het programma. Dat zijn er vijf meer dan gewoonlijk. Het songfestival voor regionale en minderheidstalen is een Fries initiatief en werd voor het eerst georganiseerd in 2002, in Leeuwarden. Sinds 2006 reist het festival door Europa en sinds 2008 gebeurt dit onder het beschermheerschap van de Raad van Europa.

De volledige lijst van deelnemers aan Liet International 2018 XXL en de taal waarin ze zingen:

- Afro-Carib Ensemble (Sranan Tongo, Surinaams)

- Billy Fumey (Francoprovençaals)

- Evgenia Udalova (Komi)

- Familia Caamagno (Galicisch)

- Gerda Stevenson & Kyrre Slind (Schots)

- Inger Karoline Gaup & band (Samisch)

- Jenne Decleir (Antwerps)

- Luko Reinders (Fries)

- Nastasia Zürcher (Galicisch)- Pira (Aromaans)

- Stonecrobs (Fries)

- The Rowan Tree (Cornish)

- Whyte (Schots-Gaelisch)

- Zaman (Basjkiers)

Sommige deelnemers spelen ook op andere plekken, zoals in talenpaviljoen MeM in de Prinsentuin, bij NHL Stenden Hogeschool en in de stadsbussen van Arriva.