Arends over Roland Garros: "Een rondje winnen zou mooi zijn"

"Vorig jaar verloor ik in de eerste ronde op Wimbledon. Als ik een rondje kan winnen, dan zou dat heel mooi zijn." Dat zegt tennisser Sander Arends uit Leeuwarden over zijn deelname aan Roland Garros. Hij is de eerste Fries die zal meedoen aan het hoofdtoernooi van het wereldberoemde tennistoernooi in Frankrijk.

Arends is actief in het dubbelspel en zal samen met zijn Canadese tennispartner Adil Shamasdinnoch naar Parijs afreizen. Dinsdag waren zij nog actief op een tennistoernooi in Zwitserland. Nadat Arends in de nacht van dinsdag een paar uurtjes in Leeuwarden thuis was, is hij tussen de middag weer vertrokken naar Den Haag voor de voorbereidingen op Roland Garros.