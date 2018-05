De Friesland verhuist naar Achmea-gebouw in Leeuwarden

Zorgverzekeraar De Friesland verhuist volgend jaar zomer naar het gebouw van Achmea aan de Sophialaan in Leeuwarden. Dat is het gevolg van een fusie tussen de twee verzekeraars. De verhuizing is de afgelopen tijd onderzocht en blijkt haalbaar. Wel moet het gebouw van Achmea nog worden verbouwd en dat wordt vanaf juni gedaan.

Die verbouwing is ook nodig, omdat Achmea zijn kantoor in Zwolle sluit. Bijna 350 mensen die er nu werken, verhuizen naar Leeuwarden. Wat er met het bestaande gebouw van De Friesland aan de Harlingertrekweg gebeurt, is niet bekend. De ondernemingsraad moet nog wel instemmen met de verhuizing.