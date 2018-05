Partijen praten over behoud veenweidegebied

In Provinciale Staten wordt woensdag gepraat over het uitstel van zes oppositiepartijen over de aanpak van het veenweidegebied in Fryslân. Die willen dat er snel werk wordt gemaakt van het behoud van het veenweidegebied en het terugbrengen van de biodiversiteit. Dat betekent dat het waterpeil omhoog moet. De uitstoot van CO2 wordt dan veel minder en dat is weer goed voor het milieu.

De zes fracties hebben onderliggende tegenstellingen weggehaald om met dit uitstel te komen. Toch heeft de coalitie al aangegeven dat het uitstel, zoals het er nu voor ligt, het niet zal halen. Ze missen draagvlak onder de bewoners van het gebied, waaronder boeren die hun bedrijfsvoering moeten aanpassen. Bovendien staat er in het uitstel niet wat de kosten zijn.