Militaire held Schelte van Aysma terug in kerk Schettens

Schelte van Aysma wordt woensdag, bijna 400 jaar na zijn dood, bijgezet in de kerk van Schettens. Het graf van de Friese militair in het Staatse Leger uit de 17de eeuw werd anderhalf jaar geleden bij toeval ontdekt bij renovatiewerkzaamheden aan de kerk. De grafkelder waarin Van Aysma en zijn vrouw lagen, is in 1865 ingestort.

De Friese held uit de Tachtigjarige Oorlog zal woensdagmiddag met militaire eer in het gerestaureerde graf worden gelegd. Zijn eigen Johan Willem Friso regiment zal de begrafenis begeleiden. Het stoffelijk overschot ligt in een kopie van de originele kist. Defensie heeft het over een unieke gebeurtenis, mede omdat het om een kolonel uit de Gouden Eeuw gaat. Van Aysma werd rond 1578 geboren in Bitgum en maakte als militair carrière in de strijd tegen de Spanjaarden. Hij sneuvelde in 1637 bij het Beleg van Breda.

Helm

Een bijzonder verhaal is de helm van Van Aysma. Die heeft generaties lang in de kerk gehangen, zonder dat iemand in de gaten had dat het om een uniek exemplaar ging. Pas in 2015 kwam conservator Jeroen Punt van het Nationaal Militair Museum erachter dat het de originele helm was. De helm is overgedragen aan het museum en geldt nu als topstuk.

Door deze vondst ging historicus André Buwalde in Schettens op zoek naar meer informatie en ontdekte de grafsteen in de kerk.