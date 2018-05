Provinciale Staten hebben woensdagochtend afscheid genomen van PvdA'er Harry Balgobind. Die kan vanwege zijn gezondheid een Statenlidmaatschap niet langer voortzetten. De Drachtster kwam vorig jaar in de Provinciale Staten, toen er bij de fractie een tussentijdse vacature was. Daarvoor was Balgobind al actief als commissielid voor de Staten.

Riek van der Vlugt uit Lemmer is woensdagochtend beëdigd als zijn opvolger.