Examenpraat #8: Hoe zou jij het vinden om docent te worden

Voor de rubriek Examenpraat is Omrop Fryslân op pad, om langs te gaan bij middelbare scholen. De leerlingen doen ruim twee weken lang eindexamens. In de schooltijd kunnen de docenten leerlingen de les lezen. In alle moeilijke talen, lange formules en algebra, hebben de docenten het beste voor met de leerlingen. Het lijkt een mooi vak, maar wat denken de schoolkinderen ervan? Omrop Fryslân vroeg de leerlingen: Hoe zou jij het vinden om docent te worden?