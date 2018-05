Europees congres regionale omroepen dit jaar in Leeuwarden

Leeuwarden is donderdag en vrijdag het toneel van het 36e jaarlijkse Circomcongres. Circom is de Europese organisatie van regionale publieke omroepen. Omrop Fryslân is dit jaar gastheer en het thema is ''Are We Connected?''.

Snelheid, tekst en muziek

Op donderdag en vrijdag is het congres in stadsschouwburg De Harmonie, maar al de hele week zijn journalisten uit 33 Europese landen in Leeuwarden. Woensdagavond kunnen ze Liet International en IepenUP bezoeken, eerder die week volgen ze workshops en trainingen bij Omrop Fryslân. Een van de mensen die workshops geeft, is Omropjournalist en mojo-expert Wytse Vellinga. ''Televisie is een platform dat steeds minder mensen bereikt'', zegt hij. ''Voor regionale omroepen is het daarom belangrijker om ook online verhalen te vertellen. Dat vraagt om een andere aanpak. Wij leren de volgers van de trainingen hoe ze dat moeten doen. Met meer snelheid, tekst, muziek en meer oog voor vorm.''

Mojo

Vellinga is ook een van de sprekers op de conferentie. Met Björn Stasschen van het Duitse NDR/ARD zal hij mensen bijpraten over mobiele journalistiek en de nieuwste apparatuur op dat gebied. Andere lezingen gaan onder andere over trolls, nepnieuws, instagram voor dummies, de veranderende rol van mediaorganisaties. Tussendoor is er aandacht voor de verschillende winnaars van de Prix Circom 2018. De prijzen daarvan worden donderdagavond uitgereikt.

Omrop gastheer

Dat Circom in het LF2018-jaar naar Leeuwarden komt, is geen toeval. Omrop Fryslân-hoofdredacteur Klaas Geert Bakker, die het congres met Circom-directeur Tone Kunst zal openen, heeft Omrop Fryslân al in 2014 opgegeven om gastheer te worden. ''We wilden graag Circom dit jaar organiseren, zodat het samenvalt met LF2018. Zo trek je wat extra aandacht naar je toe. De Europese journalisten maken zo kennis met Leeuwarden, Fryslân en de Friese cultuur.