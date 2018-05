Vrouw wil kat uit boom redden, brandweer moet haar bevrijden

De brandweer heeft dinsdagavond aan de Brongersmaweg bij Kollumerpomp een vrouw en een kat uit een boom gered. De kat was de boom in gevlucht, omdat hij werd achternagezeten door een hond. Daarna durfde de kat niet uit de boom te komen, waarop de vrouw in de boom klom om het dier te redden. Maar toen durfde de vrouw ook niet meer uit de boom te komen. De brandweer heeft beiden uit de boom gehaald.