Nieuw plan: Van der Valk-hotel bij Sportstad Heerenveen

De kritiek op een tweede plan voor een Van der Valk-hotel in Heerenveen bleef dinsdagavond bij de presentatie van de plannen uit. Heel anders dan bij de presentatie van het eerste plan in januari. Maar of er een Van der Valk-hotel komt in Heerenveen en welk het dan wordt, is voorlopig niet te zeggen. Dat is de conclusie na de presentatie van het tweede plan door zakenman Henk Matser.

Het hotel van Matser moet komen naast Sportstad Heerenveen, op de plek waar eerder de Aldi stond. Het eerste plan van Paul van der Valk is gesitueerd bij de afslag Oranjewoud Skoatterwâld aan de andere kant van de A32. De slag om de bouw van beide hotels is opmerkelijk, omdat zowel Matser als Van der Valk uit het Van der Valk-concern komen.

Het dinsdagavond gepresenteerde plan gaat uit van een kleiner en lager hotel dan dat bij de afslag Oranjewâld. Ook zitten er minder faciliteiten in. Er komen 95 kamers, 35 minder dan het eerste plan. Er komen geen vergaderzalen en het restaurant is veel kleiner.

De ontvangst van de plannen in de zaal was over het algemeen positief. Maar of het plan ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd, is nog onduidelijk. De gemeenteraad moet de komende maanden een besluit nemen.