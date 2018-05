Sportvissers zoeken alternatieven voor hengelen met lood

Friese sportvissers zoeken alternatieve materialen om mee te vissen in plaats van met lood. Ze mogen nu nog tien jaar hengelen met lood en dan moet er iets anders aan de hengel hangen. Het lood vervuilt het water en het mag daarom niet meer worden gebruikt. Dat hebben het ministerie van Landbouw en de sportvisserij afgesproken.

Ieder jaar belanden er honderden tonnen aan giftig materiaal in de natuur, afkomstig van stukjes lood die dobbers, vislijnen en netten zwaarder moeten maken. Het eerdere kabinet wilde het gebruik van het vergiftigde metaal verbieden, maar de sportvissers hebben beloofd zelf vrijwillig in actie te komen. Ze streven ernaar om over drie jaar al een derde minder lood te gebruiken. Dat doen ze door hun eigen achterban in te lichten over het vervuilde karakter van lood. Mocht het over drie jaar nog niet zover zijn, dan kan het kabinet nog ingrijpen.

Het ministerie zal in die tijd onderzoeken welke maatregelen dan nodig zijn.