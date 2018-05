Grutte Pier-bier en andere start-ups op presentatie Den Haag

Op de manifestatie Noord in Nieuwspoort van de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe en werkgeversorganisatie VNO-NCW werden dinsdag verschillende jonge kleine bedrijfjes in het zonnetje gezet. Zogenaamde 'start-ups' zorgen vaak voor de meeste vernieuwing en de grootste groei van werkgelegenheid. Een van die bedrijfjes is bierbrouwerij Grutte Pier uit Leeuwarden. Die gebruikte de gelegenheid om het nieuwe regenwaterbier Fryske Boezem te promoten. De jonge brouwerij weet zich al goed staande te houden en zal binnenkort ook beginnen met het exporteren van Fries bier naar 'biermekka' België.

Ondernemer Renze Bil van bierbrouwerij Grutte Pier is blij dat zijn bier steeds beter wordt gevonden door Friezen en andere bierliefhebbers. "En nu Fryslân ook nog eens genoemd wordt in de top 3 van de Lonely Planet, kunnen we hopelijk veel nieuwe mensen in contact brengen met ons bier."