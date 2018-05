Kampioen Jong Heerenveen verliest van RKC Waalwijk

Jong Heerenveen is er dinsdagavond op eigen veld op Skoatterwâld niet in geslaagd om te winnen van Jong RKC. De Friezen verloren met 2-4 van het elftal uit Waalwijk. RKC stond laatste in het klassement. Het verlies maakte voor de Friezen niet veel meer uit, want eind april was al duidelijk dat de beloften van Jong Heerenveen kampioen zouden worden.

In de eerste helft slaagden beide clubs er niet in om de bal in de netten te krijgen. Melle Meulensteen van RKC zorgde na de rust voor de eerste twee doelpunten in de 57ste en 75ste minuut. Ingo van Weert maakte er twee minuten later 0-3 van.

Daarna kwamen de Friezen met een comeback. In de 77ste minuut scoorde John Iredale het eerste doelpunt, Emil Fredriksson maakte er 2-3 van in de 82ste minuut. Gigli Ndefe van RKC maakte de 2-4 in de 89ste minuut. Dat was de eindstand.