Marit Bouwmeester dinsdag niet in actie op Regatta Medemblik

Zeilster Marit Bouwmeester uit Warten is dinsdag niet in actie gekomen op de Regatta van Medemblik. Dat heeft ze zelf besloten. Volgens de Laser Radial-zeilster past deze wedstrijdweek in Medemblik niet goed bij haar plannen voor Aarhus. Normaal gesproken zou ze nu net zijn begonnen met de training voor het WK. Een wedstrijd komt dan niet goed uit.

Bouwmeester zegt dat de Laser Radial-klasse in Medemblik een klein wedstrijdveld heeft. Daar zeilen niet veel toppers. Daarom kan ze er niet veel uit halen en heeft ze besloten een eigen programma te volgen. Het hangt van het weer en van het trainingsplan af of Bouwmeester de komende dagen een paar wedstrijdjes meevaart.