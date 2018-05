Omwonenden slepen REC voor Raad van State vanwege dioxine

Vijftien omwonenden van de afvaloven REC in Harlingen hebben bij de Raad van State in Den Haag opnieuw een uitgebreid onderzoek geëist naar de uitstoot van dioxine. Er is iets mis met het verbrandingsproces van de REC, zo zijn ze van mening.

De zaak is aangespannen tegen de Provincie Fryslân. De omwonenden vinden dat de provincie onterecht de uitstoot van dioxine niet handhaaft. De omwonenden willen dat de uitstoot onder continue controle staat.

Het provinciebestuur heeft de REC een aantal dwangsommen opgelegd. Die hebben, volgens de omwonenden, niets te maken met de uitstoot van dioxine, maar met andere overtredingen. Advocaat Henri Sarolea van de omwonenden zegt dat het gaat om bijzaken, terwijl het hoofdvoorschrift niet wordt gehandhaaft.

Volgens de provincie zelf zijn de schadelijke effecten van de dioxine-uitstoot erg klein. De uitspraak is over een aantal weken.