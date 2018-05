PvdA: Snel internet zaak van algemeen belang

Internet moet een nutsvoorziening worden, dus een zaak van algemeen belang. Dat vindt de statenfractie van de Partij van de Arbeid. Die wil dat gedeputeerde Poepjes daarop aandringt bij de Europese Unie.

Snel internet moet voor iedereen beschikbaar zijn, vindt de PvdA. Dat sluit aan bij de aanbevelingen van de Noordelijke Rekenkamer. In provinciale staten wordt woensdag gesproken over het rapport 'Internet, en snel een beetje graag!'

De PvdA wil burgerinitiatieven bij de aanleg van snel internet betrekken, vooral in de zogenaamde 'grijze gebieden', waar traag internet is. Hoe beter de grijze gebieden worden geholpen, hoe meer dat zorgt voor snel internet in de onrendabele zogenaamde 'witte gebieden'.