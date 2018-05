BijenFlinterLinten nog niet overal een succes

De bekende BijenFlinterLinten zijn nog niet overal een succes. De linten zijn een burgerinitiatief in de voormalige gemeente Littenseradiel. Het doel was om veertien dorpen in die gemeente met de gemeente Leeuwarden te verbinden, waar ze in zijn opgegaan. Letterlijk, door het inzaaien van 150 kilometer berm tussen de dorpen en de stad.

Vorig jaar is dat inzaaien door schoolkinderen begonnen. Maar op sommige plekken, voornamelijk rondom Jorwert, lijken de bloemen niet op te komen. Margaretha Posthumus van het 'BijenFlinterLint' zegt dat het probleem is dat de bloemen minder snel groeien dan het gras.

Vrijwilligers zullen nu het gras tussen de bloemen vandaan trekken. Deze week begint het inzaaien weer. Leerlingen van school It Pertoer in Weidum gingen dinsdag bij de bermen langs met het zaad.